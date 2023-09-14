Bakan Koca grip aşısı takvimini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı takvimine dair bilgi verdi.

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Sosyal medya hesabından takvimin 5 Eylül’den itibaren başlayacağını belirten Koca, şunları kaydetti:

“65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.”