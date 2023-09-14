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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Aygül’e saldıran AKP’li başkanın korumalarına ilk duruşmada tahliye

Gazeteci Sinan Aygül’e saldırıdan tutuklanan AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumaları ilk duruşmadan tahliye edildi.

Görsel: Twitter

Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren Gazeteci Aygül, Geylani’nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysali’nin saldırısına uğramıştı.


Tepkiler üzerine saldırganlar ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Punto24’ün aktardığına göre polis memuru sanık Kaplan, savunmasında şunları kaydetti:

“Ben kesinlikle Aygül’e vurmadım. Çevremi tehdit etmedim, şiddet göstermedim ve polis kimliğimi göstermedim. Ben kavgayı ayırdım ama Aygül bana şişe ile saldırdı, etrafındaki kişiler de bize saldırmaya çalıştılar. Biz de olay yerinden ayrıldık.”

Diğer sanık Yücel Baysali de savunmasında, “Ben sopayla kafasına vurmadım ama savcı baskı kurarak bana bunu söyletti” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olması sebebiyle sanıkların tahliyesine karar vererek, davayı 14 Aralık 2023’e erteledi.

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