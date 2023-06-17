AKP’li başkanın korumalarından gazeteciye saldırı

Gazeteci Sinan Aygül, AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumalarının saldırısına uğradığını duyurdu.
Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.
Aygül, bunun üzerine saldırıya uğradığını ve ölüm tehdidi aldığını duyurdu:
“Biraz önce Tatvan’da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek ‘Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin’ diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum.”