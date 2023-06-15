‘Dezenformasyon yasası’ndan cezalandırılan ilk gazetecinin itirazına ret

CANAN COŞKUN

Çocuk istismarı haberi nedeniyle ‘dezenformasyon yasası‘ kapsamında ilk defa cezalandırılan gazeteci Sinan Aygül’ün istinaf başvurusu reddedildi. Aygül karara itiraz ettiği için dosya Yargıtay’a taşınacak.

Sinan Aygül. (Twitter)

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi 14 Ekim 2022’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesi ilk olarak gazeteci Sinan Aygül’ün 13 Aralık’ta gözaltına alınmasıyla hayata geçirildi.

Aygül, 13 Aralık 2022’de Twitter hesabından Bitlis’in Tatvan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasını paylaşmış, birkaç saat sonra gözaltına alınarak ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Üç yıla kadar hapsi istendi

Dokuz gün tutuklu kalan Aygül hakkında Bitlis başsavcılığı 24 Ocak’ta iddianame hazırladı. Savcı Mustafa Abur’un hazırladığı iddianamede, Aygül’ün ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Paylaşımda emniyet ve jandarma mensuplarının şüpheli gibi gösterilmesi suçlamaya dayanak yapılmıştı. Savcı, asılsız çıktığını belirttiği haberin etki kitlesinin genişlemesini Aygül’ün aynı zamanda Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olmasına bağlamıştı.

Tatvan 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve 28 Şubat’ta görülen ilk duruşmada hükmünü açıkladı. Mahkeme, Aygül’ü 10 ay hapis cezasına mahkum etmiş, infazı da ertelememişti. Mahkemenin o kadar acelesi vardı ki, ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenmesi karşın duruşma tutanağında Aygül’ün mahkum edildiği ceza 191’inci maddeye dayandırılmıştı. Bu suçlamaysa ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’tı. Mahkeme, ceza maddesinin ‘sehven‘ yazıldığını gerekçeli kararında açıklayacaktı.

Dairenin üyesi tanıdık

Aygül, bu karara itiraz edince dosya Van Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. 2’nci Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu 26 Mayıs’ta karara bağladı. İlk derece mahkemesinin sehven yazdığı yasa maddesini düzelten Daire, istinaf başvurusunu reddetti. Kararda imzası bulunan üyelerden biri Caner Babaloğlu. Babaloğlu, bu görevinden önce kamuoyunda ‘Büyükada davası’ olarak bilinen sivil toplum çalışanları ve yöneticilerinin yargılandığı davada duruşma savcısıydı. Babaloğlu, İstanbul Adliyesi’nde bulunduğu sırada Barış Akademisyenleri yargılamalarına da katıldı.

Gazeteci Aygül, istinaf mahkemesinin kararına itiraz etti. Yargıtay incelemesinden sonra kesin karar açıklanacak.



