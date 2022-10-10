TİP, ‘sansür yasası’nı videoyla anlattı: Gerekirse dumanla haberleşip sizi yıkacağız

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yayınladığı videoda ‘sansür yasası’na dikkat çekilerek, Meclis’ten geçmesi halinde artık göremeyeceğimiz çeşitli haber örnekleri anlatıldı.

Görsel: TİP

AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle hazırladığı ‘sansür yasası’nın Meclis’ten geçmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

Teklifin 14 maddesi kabul edildi.

TİP’in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dijital medyayı hedef alan sözleri verildi.

Videoda, arama bölümüne ‘Saray’ın günlük elektirik masrafları, bakanlıklara yerleştirilen tarikat üyeleri, Soma katliamındaki işçiler, üniversite sınavlarındaki şifre skandalı, beşli çete, deprem vergileri, kayıp olduğu öne sürülen 128 milyar dolar’ hakkında haberlerin aranıp engellendiğine vurgu yapıldı. Videonun sonunda TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, “Her şeyi kapatsanız da dumanla haberleşip sizi yine yıkacağız” sözleri yer aldı.