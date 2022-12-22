‘Dezenformasyon yasası’ndan tutuklanan gazeteci Sinan Aygül tahliye edildi

Çocuk istismarı haberi nedeniyle ‘dezenformasyon yasası‘ kapsamında tutuklanan gazeteci Sinan Aygül tahliye edildi.

Görsel: Twitter

Gazeteci Aygül, yoğun tepkilere rağmen yürürlüğe giren ‘dezenformasyon yasası‘ kapsamında 14 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Aygül, Twitter’da ’14 yaşındaki bir kız çocuğunun aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını’ iddia etmişti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay’dan ‘olayın gerçek dışı olduğunu’ aktaran Aygül, Twitter’daki mesajını silmiş ve özür dilemişti.

Aygül’ün avukatı Diyar Orak, Aygül’ün ‘dezenformasyon yasası’ndan tutuklanan ilk gazeteci olduğunu belirtmişti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Aygül’ün tahliye edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından çocuk istismarı iddiasını paylaştığı için Dezenformasyon Yasası (TCK 217/A) dayanak gösterilerek 14 Aralık’ta tutuklanan gazeteci Sinan Aygül tahliye edildi. pic.twitter.com/EznF0O99DM — MLSA (@mlsaturkey) December 22, 2022

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanunda, ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.