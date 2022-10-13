Muhalefet protesto etti: İktidar ‘yanıltıcı bilgiye hapis’ maddesini geçiremedi

AKP ve MHP’nin Meclis gündemine getirdiği ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri hızlandı. Dün gece Genel Kurul’daki görüşmelerde 13 madde kabul edildi ve böylece toplamda 28 madde kabul edilmiş oldu. Teklifteki en kritik 29’uncu maddenin görüşmeleri ile muhalefet partilerinin protestolarının sonucunda görüşülemedi.
AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.
Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edildi. Kanun teklifinin ”Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekilleri alkışlı ve sloganlı protesto eylemi yaptı.
Muhalefetin itirazları devam ederken MHP’li Engin Akçay, “Kaos ve kargaşa yaratmak istiyorlar” dese de oturum protestolar nedeni ile kapandı.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.
Görüşmelere saat 14:00’te devam edilecek.
AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edilen maddelerle yapılan değişiklikler şöyle:
- 16’ıncı madde: AKP ve MHP’lilerin verdiği önergeler ile komisyonda kabul edilen halinde değişiklik yapılarak kabul edildi. Önerge ile son şekli verilen ve kabul edilen maddeyle birlikte, gerekli şartları sağlamayan veya sonradan bu şartları ortadan kalkan gazetecilerin iptal edilen basın kartları bir yıldan önce verilemeyecek.
- 17’inci madde: Değiştirilmeden kabul edilen madde ile basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, basın kartı komisyonunun çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgeler İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek.
- 18’inci madde: Kabul edilmesi ile birlikte yayın hayatına devam eden internet sitelerinin süreli yayın statüsüne alınmaları için gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri amacıyla üç aylık süre tanındı. Madde ile ayrıca daha önce verilen basın kartlarının geçerliliği de sağlandı.
- 19’uncu madde: Değiştirilmeden kabul edilen madde ile Basın İlan Kurumu’nun üye sayısı 42’ye çıkarıldı. Daha önce 36 olan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na, resmi ilan yayınlayacak internet haber sitelerinden 2, Cumhurbaşkanınca belirlenecek 2, Radyo, Televizyon ve internet siteleriyle ilgili işlemler gerçekleştiren BTK ve RTÜK’ten 2 temsilci olmak üzere 6 yeni üye eklendi.
- 20’inci madde: AKP ve MHP’lilerin değiştirmeden kabul ettiği maddeyle resmi ilan alabilecek süreli yayınlara internet siteleri de eklendi ve bu sitelerin belirlenmesi görevi Basın İlan Kurumu’na verildi.
- 21’inci madde: Kabul edilen madde ile internet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlatılabilmesi sağlandı. İlanlara ilişkin genel esaslar belirlendi.
- 22’inci madde: Resmi ilan yayınlayan gazete ve dergiler için uygulanan müeyyidelerin, resmi ilan alacak internet siteleri için de uygulanmasını öngören madde de değiştirilmeden kabul edildi. Müeyyidelere karşı başvuru yapılacak mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlendi.
- 23’üncü madde: Kabul edilen maddeyle resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar Basın İlan Kurumu’nun yayınlayacağı yönetmelik ile belirlenecek.
- 24’üncü madde: Basın kartına ilişkin hususların Basın Kanunu içerisinde düzenlenmesi nedeni ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde gazetecilere yönelik uyum düzenlemesini içeren madde değiştirilmeden kabul edildi.
- 25’inci madde: Değiştirilmeden kabul edilen madde ile resmi ilanların, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde yayınlanmasının yöntemleri belirlendi.
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- 26’ıncı madde: Kabul edilmesi ile resmi ilanların internet sitelerinde de yayınlanması için kanunda gerekli düzenlemeler yapıldı. Devlet İhale Kanunu’nun gerektirdiği ilanların internet sitelerinde yayınlanmasının önü açıldı.
- 27’inci madde: Kabul edilmesi ile resmi ilanların internet sitelerinde de yayınlanması için kanunda gerekli düzenlemeler yapıldı.
- 28’inci madde: Değiştirilmeden kabul edilen madde ile internet sitelerinin yöneticileri ve sorumluları hakkındaki cezai uygulamalar, basılı eserlerdekiler ile benzer hale getirildi.