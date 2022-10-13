Muhalefet protesto etti: İktidar ‘yanıltıcı bilgiye hapis’ maddesini geçiremedi

AKP ve MHP’nin Meclis gündemine getirdiği ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri hızlandı. Dün gece Genel Kurul’daki görüşmelerde 13 madde kabul edildi ve böylece toplamda 28 madde kabul edilmiş oldu. Teklifteki en kritik 29’uncu maddenin görüşmeleri ile muhalefet partilerinin protestolarının sonucunda görüşülemedi.

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edildi. Kanun teklifinin ”Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekilleri alkışlı ve sloganlı protesto eylemi yaptı.

Muhalefetin itirazları devam ederken MHP’li Engin Akçay, “Kaos ve kargaşa yaratmak istiyorlar” dese de oturum protestolar nedeni ile kapandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

Görüşmelere saat 14:00’te devam edilecek.

AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edilen maddelerle yapılan değişiklikler şöyle: