‘Sansür yasası’ görüşmeleri: ‘Yanıltıcı bilgiye hapis’ maddesi kabul edildi

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifinin görüşmelerinde ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edildi. Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekillerinin alkışlı ve sloganlı protesto eylemi sonrası oturum bugüne ertelenmişti.

Yeni suç: Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Bugün öğlen ikide başlayan görüşmelerde maddenin kabul edilmesiyle Türkiye’de artık ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ adıyla yeni bir suç tanımlanmış oldu.

Kanundaki ifadeyle ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi’ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

‘Fail’in, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya ‘bir örgütün faaliyeti çerçevesinde’ işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Geriye 11 madde kaldı

Yasa teklifi görüşmelerinin tamamlanmasına 11 madde kaldı. AKP görüşmelerin bugün veya yarın tamamlanmasını hedefliyor.

CHP, AYM’ye taşıyacak

Görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gideceklerini söyledi.

AKP’li Ünal: Düşünce ve ifade özgürlüğünü etkilemeyecek

29’uncu madde geçtikten sonra söz alan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ‘sansür yasası’nın ‘basın, düşünce ve ifade özgürlüğünü etkilemeyeceğini’ iddia etti.

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