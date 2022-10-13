‘Sansür yasası’ görüşmeleri: CHP’li Burak Erbay Meclis’te telefonunu kırdı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ‘sansür yasası’nın görüşüldüğü oturumda söz alarak, yanında getirdiği çekiçle telefonunu kırdı. Gençlere seslenen Erbay, “Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim, kullanmanıza gerek kalmayacak” dedi.

Fotoğraf: Twitter

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edildi. Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekilleri alkışlı ve sloganlı protesto eylemi yapmıştı.

Muhalefetin itirazları devam ederken MHP’li Engin Akçay, “Kaos ve kargaşa yaratmak istiyorlar” dese de oturum protestolar nedeniyle kapanmıştı.

CHP’li Burak Erbay, konu hakkında söz alarak Meclis kürsüsünde konuştu.

Burada düzenlemeyi eleştiren Erbay, şunları söyleyerek yanında getirdiği çekiçle telefonunu kırdı:

*Bu kanun gençleri de çok ilgilendiriyor. Ben buradan 15-16-17 yaşındaki ve özellikle 2023’te Türkiye’nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum: İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi de AKP iktidarı ve maalesef peşine takılan MHP’dir.

*Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Instagram var, Facebook var, Youtube var; orada haberleşiyorsunuz.

*Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim, kullanmanıza gerek kalmayacak.