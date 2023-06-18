Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı: AKP’li başkanın korumaları tutuklandı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin, kendisiyle ilgili haber yapan gazeteci Sinan Aygül’e saldıran korumaları tutuklandı.

Sinan Aygül. (Twitter)

Aygül, üç gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Dün Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysalı’nın saldırısına uğradı. Sosyal medyadaki fotoğraflara bakıldığında iki ismin de Geylani’yle yakın çalıştığı görülüyor. Geylani’yse olaydan haberi olmadığını iddia ediyor.

Tepkiler üzerine iki isim dün gözaltına alınmıştı. Bugünse saldırganlar ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Bitlis Valiliği, dün iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.