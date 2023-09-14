Erdoğan’ın hedefi Tanrıkulu: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na “Sözde milletvekili, terörist müsveddesi” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Kaymakamlık kursu kura töreninde konuşan, Erdoğan ayrıca “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca isim vermeden “Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu’nun, TSK ile ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tanrıkulu’nu hedef almış, ‘cezasız kalmaması gerektiğini’ savunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara başsavcılığının CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini bildirmişti.