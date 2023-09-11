Tanrıkulu hedefte: Adalet bakanı Meclis’i işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iktidar ve muhalefetin hedef aldığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söyledi.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Türkiye Adalet Akademisi’nin, Yargıtay’da düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi: “Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu’nda görüşülür. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz.

Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis’in takdirindedir.”

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Tanrıkulu da bunun üzerine “İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da” demişti.