Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘TSK’ soruşturması

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Tanrıkulu, önceki gün TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında kullandığı şu ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu… Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi.”

Ankara Başsavcılığı, bu sözleri nedeniyle sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlattı. AA’nın haberine göre Tanrıkulu hakkında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ ile ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlamalarından soruşturma başlatıldı.