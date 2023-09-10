Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da” dedi.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Tanrıkulu, Twitter‘dan paylaştığı mesajında şunları yazdı:

*Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler. Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim.

*Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da.

*Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, iki gün önce TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

CHP 100’üncü yıl etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara’da CHP 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu’nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”