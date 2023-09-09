CHP’li Öztrak, Tanrıkulu’nun soruşturmalık olan sözlerini ‘kabul edilemez’ buldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin soruşturmalık olan sözlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Faik Öztrak. (AA)

Tanrıkulu, önceki gün TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında kullandığı şu ifadeler nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki geldi. CHP Sözcüsü Öztrak, sosyal medya hesabından, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”