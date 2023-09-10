Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tanrıkulu’ sorusuna: TSK bizim göz bebeğimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin soruşturmalık olan sözleriyle ilgili “TSK bizim göz bebeğimizdir” dedi.

Fotoğraf: AA

Tanrıkulu, iki gün önce TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Bugün, CHP 100’üncü yıl etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara’da CHP 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu’nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”