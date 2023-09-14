Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara başsavcılığının CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini bildirdi.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Tunç, Gaziantep Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

“Burada bahsettiğimiz milletvekilinin ordumuza yönelik ifadelerini kabul etmek, hoş karşılamak mümkün değildir. Ordumuzu karalayıcı, milletimizi rahatsız eden, Mehmetçiğimizi rahatsız eden, canı pahasına bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği için, ülke sınırlarımızı koruyan, güvenliğimizi sağlayan Mehmetçiklerimize bu cümlelerle hakaret etmek elbette ki tepkiyle karşılanır. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Soruşturma tabi ki 301. maddenin 4. fıkrası gereği Türk Ceza Kanunu’nda Adalet Bakanlığının iznine tabi. İzin konusuyla ilgili dosya geldi ve izin verildi.”

Bakan Tunç, fezlekenin tamamlandıktan sonra TBMM’ye iletilmek üzere cumhurbaşkanlığına gönderileceğini, fezlekenin Meclis’e ulaşmasının ardından da ‘takdirin TBMM Genel Kurulu’nda olduğunu’ söyledi.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu’nun, TSK ile ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tanrıkulu’nu hedef almış, ‘cezasız kalmaması gerektiğini’ savunmuştu.