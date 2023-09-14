Erdoğan Macron’a ‘söz’ünü hatırlattı: Hani gelecektin?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’nde karşılaştığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ayaküstü sohbeti dikkat çekti.

Görsel: Twitter

Erdoğan, 8-10 Eylül’de Hindistan’daki G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmıştı. Erdoğan, zirve sırasında çok sayıda devlet başkanıyla bir araya gelmişti. Erdoğan burada Macron’la da ayaküstü kısa bir sohbete girmişti.

Macron, Erdoğan’la zirvedeki bu görüşmeye ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan’ın, sohbette Macron’a Türkiye’ye ziyaret sözünü hatırlatarak, “Hani gelecektin, gelmedin” dediği, Macron’unsa “Gelecektim fakat orada değildiniz“ diye yanıt verdiği duyuluyor.

Erdoğan, sözlerinin devamında “Gel, okey?” derken Macron, “Evet, geleceğim” ifadelerini kullanıyor.