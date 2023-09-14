Sivas Katliamı davası düştü

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, firari üç sanık hakkında süren Sivas Katliamı davasında 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Sivas Katliamı’na ilişkin zaman aşımına uğrayan ana davadan dosyaları ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş’ın yargılandığı davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, kaçaklık durumunun zaman aşımı süresini etkilemeyeceğini öne sürerek üç firari sanık hakkında da zaman aşımı uygulanarak davanın düşmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de zaman aşımı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Artı Gerçek’ten Yıldız Tar’ın haberine göre polis kararı adliye içinde oturma eylemi yaparak protesto etmek isteyenlere müdahale etti. Ayrıca adliye önünde basın açıklamasına da izin verilmedi.

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