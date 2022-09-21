Sivas Katliamı davası ertelendi: ‘Zamanaşımı tehlikesiyle karşı karşıyayız’

Sivas katliamına yönelik yargılamada, üç firari sanık yönünden devam eden dava dönemin başbakanı Tansu Çiller’in tanık olarak dinlenmesi talebi reddedilerek ertelendi.

Avukat Şenal Sarıhan, mahkeme heyetinin genç hakimlerden oluştuğuna dikkat çekerek “Yaşları da çok genç. Bu katliam yaşandığında belki sizler hayatta bile değildiniz. Katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

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Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerine gelen ve çoğunluğu Alevi olan aydınların, gerici grupların saldırısından korunmak için sığındığı Madımak Oteli yakıldı. İkisi otel çalışanı olmak üzere 35 kişi öldürülmüştü.

Sivas katliamına ilişkin yargılamada, üç firari sanık yönünden devam eden davanın 29’uncu duruşması, Ankara 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ANKA’nın aktardığına göre duruşmaya katliamda yakınlarını kaybeden aileler, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ankara Şubesi, Ana Fatma Cemevi, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, HDP temsilcileri, Hollanda Büyükelçiliği’den gözlemciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘Alevilere soykırım uygulanıyor‘

Davada söz alan avukat Özgür Piroğlu ise davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıklayarak şöyle konuştu: “Alevilere soykırım uygulanıyor. Devlet Denetleme Kurulu, bu katliamdaki devletin kusurunu hazırladığı raporda ortaya koymuştur. Bu raporun tamamının mahkemece istenmesini istiyoruz. Dönemin başbakanı Tansu Çiller’in, dönemin valisi ve belediye başkanının da dinlenmesini istiyoruz.”

‘Kırmızı bülten taleplerine cevap bile verilmedi’

Avukat Ali Yılmaz davanın zaman aşımına uğrama riskine dikkat çekerek, şu talebi sundu: “Bu katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Zaman şımı sorunu var. Bu tür davalarda zaman aşımı olmamalı. Kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili tüm belgelerin Adalet Bakanlığı’ndan istedik ama cevap bile verilmedi. Bakanlık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz.”

Avukat Şenal Sarıhan ise mahkeme heyetindeki hakimlerin genç olduğunu ifade ederek, şunları dedi:

“Üç kadın arkadaş yargılama yapıyor. Yaşları da çok genç. Bu katliam yaşandığında belki sizler hayatta bile değildiniz. Katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıyayız. Katliam sırasındaki eyleme 15 bin kişi katıldı. Ancak 170 kişi gözaltına alındı. Uzun yıllar geçti ve çok az kişiye dava açıldı. Şeriatçı bir grubun organize saldırısı yaşandı. Basit adli soruşturmalarla geçiştirilmeye çalışıldı. Aranan firari sanıklar kuş gibi uçup gitti yurt dışına.

Bu insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Zaman aşımına uğramasına izin verilmemeli. Bu olay insanlık dünyasının kalbinde onulmaz yaralar açtı. Bir toplumun onurunu ayağa kaldırılması için yargı devreye girer. Adalet Bakanlığı bu firari sanıkları bir türlü bulamadı. Kadın vicdanınıza sesleniyorum. Bu katliamın hesabını sorun. Etkin bir soruşturma yürütün ve adil bir karar verin.”

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanıklar Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının yerine getirilmesinin beklenmesine, yakalanırlarsa yeni duruşma günü verilerek duruşma açılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca yargılama dosyasındaki eksik evraklarının istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme dönemin başbakanı Tansu Çiller, dönemin emniyet müdürü, dönemin valisi ve belediye başkanını dinlenmesi talebinin reddine de karar verdi.

Duruşma, 26 Ocak 2023 saat 14.00’e ertelendi.