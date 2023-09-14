NASA UFO’ların ‘dünya dışı’ olduğuna dair kanıt bulamadı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), ‘tanımlanamayan uçan nesne’lerin (UFO) ‘dünya dışı’ olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını duyurdu.

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NASA, UFO hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını bugün yayınladı. NASA’nın Washington’daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA’nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA’nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA’nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, “Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur” dedi.

Nelson, sözlerine şöyle devam etti:

“NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO’ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO’ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA’nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum.”

Merakla beklenen 36 sayfadan oluşuyor ve raporda UFO’ların bilinen insan yapımı veya doğal fenomenler olarak hemen tanımlanamayacağı belirtiliyor.

Raporda, UFO olayların anlaşılmasının ‘yeni ve sağlam veri toplama yöntemleri, gelişmiş analiz teknikleri, sistematik bir raporlama çerçevesi gerektireceği’ kaydediliyor.

NASA geçtiğimiz yıl UFO’lara ilişkin kanıtları gözden geçirdiğini duyurmuştu.16 araştırmacıdan oluşan bağımsız bir ekip mayısta ön gözlemlerini paylaşarak, mevcut verilerin ve görgü tanıklarının raporlarının kesin sonuçlara varmak için yetersiz olduğunu tespit etmişti.