Dünya Bankası: Türkiye ekonomisi doğru yolda ama yapılacak çok iş var

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ekonominin doğru yönde ilerlediğini ancak yapılacak daha çok iş olduğunu vurguladı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre Lopez ekonominin doğru yönde ilerlediğini ancak yapılacak daha çok iş olduğunu, bankanın Türkiye’deki kaynaklarını gelecek haftadan itibaren üç yıl içinde ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Reuters’e konuşan Lopez, ilave 18 milyar dolarlık finansmanın 6 milyar dolarının kamu sektörüne, geri kalan 12 milyar dolarının ise özel sektöre ayrıldığını dile getirdi.

Lopez, Türkiye’nin önündeki ekonomik zorlukların kısa vadede izlenen farklı politikaların sadeleştirilerek uyumlu hale getirlmesi uzun vadedeyse verimliliği artırmak olduğunu vurguladı.

Bloomberg ay başında yayınladığı haberinde Dünya Bankası’nın Türkiye’ye 18 milyar dolar daha aktarabileceğini yazmıştı.

Haberde 17 milyar dolarlık programa ek olarak önümüzdeki 3 yıl için 18 milyar dolarlık fon ayrılmasının gündemde olduğu vurgulandı. Program, hükümete doğrudan kredi aktarılmasının yanı sıra özel sektörün de desteklenmesini içeriyor.