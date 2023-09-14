İstanbul Valiliği, Mehsa Emini anmasına izin vermedi

İstanbul Valiliği, İran’da ahlak polislerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde Beyazıt’ta anılmasına izin vermedi.

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İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Norveç merkezli İran Human Rights (IHR) sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre protestolarda 537 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, yedi kişi de idam edildi.

İstanbul Valiliği’nden izin yok

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, Beyazıt meydanında Eminin öldürülmesinin yıl dönümünde anılması için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

Gazeteci Savaş Porgham’ın aktardığına göre valiliğin hukuk işleri şube müdürlüğü, 16 Eylül’de düzenlenmesi planlanan anmaya izin vermeyeceğini bildirdi. Dilekçeye verilen yanıtta, “Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi uygun görülmemiştir” dendi.

Diken’e bilgi veren valiliğin basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü emniyet ve valilik tarafından verilen idari kararın bu yönde olduğunu bildirdi.