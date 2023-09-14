Özgür Özel, adaylığını çok sayıda vekille duyuracak

ALTAN SANCAR
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde genel başkanlık adaylığını açıklayacak. Özel’e çok sayıda CHP milletvekili de yanında olarak destek verecek.
CHP’de 28 Mayıs sonrası başlayan değişim tartışmasında yarın önemli bir gün olacak.
Özgür Özel genel başkanlık için adaylığını açıklayacak. CHP’nin genel merkezinin ikinci katında toplantı salonunda konuşacak Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de olacak.
Diken’in edindiği bilgilere göre, Özel’le birlikte orada bulunacak bazı milletvekilleri şöyle:
- Adana Milletvekili Ayhan Barut
- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- Ankara Milletvekili Murat Emir
- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
- Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
- Edirne Milletvekili Ediz Ün
- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
- Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı
- İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
- Karaman İsmail Atakan Ünver
- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
- Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu
- Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen
- İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen