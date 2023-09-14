Özgür Özel, adaylığını çok sayıda vekille duyuracak

ALTAN SANCAR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde genel başkanlık adaylığını açıklayacak. Özel’e çok sayıda CHP milletvekili de yanında olarak destek verecek.

Özgür Özel. (AA)

CHP’de 28 Mayıs sonrası başlayan değişim tartışmasında yarın önemli bir gün olacak.

Özgür Özel genel başkanlık için adaylığını açıklayacak. CHP’nin genel merkezinin ikinci katında toplantı salonunda konuşacak Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de olacak.

Diken’in edindiği bilgilere göre, Özel’le birlikte orada bulunacak bazı milletvekilleri şöyle: