Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin ittifak kararını ‘saygıyla karşıladı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul’dan o da bir mektup yazmış, ‘Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim’ diye. Tabii hemen yanıt verdik, ‘Elbette genel merkezde adaylığınız ilan edebilirsiniz’ diye. CHP demek demokrasi demektir” dedi.

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ittifak kurmama kararına da değinen Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki, ‘Biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.’ Saygıyla karşılayacağız” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay’ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla açılan davaya ilişkin soruya, şöyle yanıt verdi: “Dava açılabilir tabii. Sarayın talimatıyla açılabilir. Davayı açan da davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir.”

Toplumun kendisini tanımasındaki temel nedenin yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

*Bugünkü TBMM, Gazi Meclis değildir. Bugünkü TBMM Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir Meclistir. Bugünkü TBMM yine Ak Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla ‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz’ diye kanun çıkaran bir Meclistir. Beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar.

*Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Cesaretleri varsa, yürekleri varsa, olayı getirirler TBMM’ye yeniden tartışırız. 17-25’in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin nasıl paraları götürdüğünü. Bu adamlarda ahlak ve erdem yok. Trump, ‘Senin mal varlığını araştırırım‘ dedi. Tık yok. ‘Benim verilmeyecek hesabım yok’ diye bir cümle kuramadı. O nedenle beni tanımıyorlar. 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum, hiç ama hiç çekinmeyiniz ve korkmayınız. Yolsuzlukların üzerine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin üzerine kararlılıkla gidecek bir kardeşiniz var. Yani adı Kemal Kılıçdaroğlu. Kararlılıkla gideceğim.

İYİ Parti’nin ittifak kararı

İYİ Parti’nin yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkaracağı yönündeki kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki, ‘Biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.’ Saygıyla karşılayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, “İttifak seçeneği masadan kalktı şeklindeki yoruma katılır mısınız” sorusunaysa şu yanıtı verdi:

“Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önce ittifakın uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. İktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? İktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine, iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü.”

Özel’in adaylığı

‘CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yarın adaylığını açıklayacağı’ yönündeki kararın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Gayet güzel arkadaşlar. CHP diğer partiler gibi değildir. CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylar da dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır, demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimize onlara gerekli yerleri tahsis ederiz, her türlü ikramı sağlarız.

*Bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul’dan o da bir mektup yazmış, ‘Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim?‘ diye. Tabii hemen yanıt verdik, ‘Elbette genel merkezde adaylığınız ilan edebilirsiniz’ diye. CHP demek demokrasi demektir. CHP demek hak, hukuk, adalet demek. CHP demek, geleceği inşa etmek demektir. CHP kavgaların partisi değil ki, ‘Hayır sen olamazsın, ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım.’ Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partililerimiz karar verecekler biz ona saygı gösteririz.

Kılıçdaroğlu, “Ankara ve İstanbul’da İYİ Parti ile bir ittifak var mı” sorusuna, “O daha sonraki bir aşama” yanıtını verdi.