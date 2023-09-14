80 yaşında pistleri tozunu attırıyor

MESUDE ERŞAN

Master milli atlet 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy, tam 63 yıldır pistlerin tozunu attırıyor. En son eylül başında düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası’nda 100 metrede 20.49’la Balkan rekoru kıran Şensoy, “Köşe yastığı gibi oturmayın, harekete geçin” diyor.

Şensoy pek çok yaşıtından farklı, oldukça aktif bir yaşam sürüyor. Onunla 5.5 yıl önce, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nün hayata geçirdiği Akdeniz GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi’nde tanışmıştım. Kendi gibi master atlet ve antrenör eşi Oktay Şensoy’la birlikte yaşadıkları Antalya’da, heykel kursuna gitmişlerdi. Daha sonra İtalyanca kursunu bitirmiş, Japoncaya devam ediyordu. Görüşmediğimiz yıllarda Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimini de bitirmiş: “Madem işin içindeyim bilimsel olarak da bir şeyler öğreneyim dedim. O yüzden iki yıllık spor yönetimini seçtim.”

Araya pandemi ve peş peşe karantina dönemleri girdi. Süreç 65 yaş üzeri için çok daha da zordu. Üstelik Covid-19 enfeksiyonuna yakalandı. Ancak yaşadığı hiçbir güçlük veya sağlık sorunu, içindeki koşu ateşini söndüremedi. Çalışmalarına ve hayallerinin peşinden koşmaya devam etti.

Dünya şampiyonası hayali gerçek oldu

2023 için ilk hedefi martta Polonya Torun’da düzenlenen Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda (WMACI 2023) yarışmaktı. Gençliğinde çok arzu ettiği olimpiyatlara katılamamıştı. Hiç olmazsa dünya şampiyonasında koşmak istiyordu. Yaz sonundan itibaren çalışmasına rağmen pandemide aldığı birkaç kilo, antrenmansızlık zorladı.

Fenerbahçe kulübünde ilk yarışı

Hazırlıklar sırasında ikinci kez Covid-19 oldu. İlkinden daha da ağır geçirdi. Durumunun farkındaydı, ilk hedef olarak seçmelerde finale kalmayı koydu. Pek çok ülkeyi geride bırakarak finale kaldı. Ancak finalde koşarken hamstring kası (üst bacağın arkasında) sakatlandı.

Güçlükle de olsa yarışı tamamlamayı başardı. Şensoy, “Türkiye temsil ediyordum, şiddetli ağrıya rağmen koşuyu tamamladım. Dünya şampiyonasından kalıtım madalyası aldım. Benim için katılabilmek çok değerliydi. Madalyamı çerçevelettim” diyor.

Kızları Özgür ve Ceylan’la.

Dönüşte Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi başladı. Bir ay antrenman yapamadı. Yaşı nedeniyle tam iyileşemese de haziranda yeniden Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’ndaki idmanlarına başladı. Üç ay boyunca Türkiye şampiyonası için hazırlandı. Haftanın her günü 06.00’da başladığı idmanların karşılığı birincilikler, madalyalar oldu.

19-20 Ağustos’taki Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede birinci olurken, 21.20 saniyelik Türkiye rekorunu da kırdı. İkinci birincilik 200 metre koşuda geldi. Aynı yarışta gülle de attı. 5.97 metreyle gülle atmada yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Rekorlarını Türk kadınlarına armağan ediyor

Halen Antalyaspor Kulübü Atletizm takımında spor yapan Şensoy 80 yaş rekorlarını, Cumhuriyetin 100’üncü yılında öncelikle Türk kadınlarına armağan ediyor: “Türkan Saylan’ın çok sevdiğim bir sözünü tekrarlayacağım. Ben yaşadığım ve sağlığım elverdiği sürece bu borcumu ödüyorum ve ödemeye devam edeceğim.”

Şensoy katıldığı yarışlardan kazandığı kaç madalyası, kupası vs. olduğunu bilmiyor. O kadar çok ki sayılmıyor. Şensoy, “1960’dan beri koşuyorum. Bir oda, salon dolusu madalyam, kupam, tabağım, vazom vs. var” diyor.

2023’ün yarış sezonunu kapayan Şensoy’un yeni hedefi yine Polonya Torun’da, önümüzdeki yıl martta düzenlenecek Avrupa şampiyonasında yarışmak. 60 metre ve 60 metre engellide koşmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri hocaları destek sözü vermiş. Zaten kendi kendisinin antrenörü. Şensoy, “Hedefim bir birincilik madalyası almak” diye anlatıyor.

Sağ başta, çivili ayakkabı giydiği ilk gün, 1964.

Antrenmanlarını bir doktor arkadaşının tavsiyesiyle gün aşırıya düşürmüş. Havaların serinlemesiyle eski programına dönecek. Şensoy koşmanın kendisi için tutku olduğunu belirtiyor: “Bu güzel bir tutku ve hatta bağımlılık. Kendimi şanslı görüyorum.”

Atletin tutku ve azmi, başkalarına da ilham vermiş. Ondan görüp spora başlayanlar var: “Hepsi yarışmacı olmasalar dahi hayatlarına sporu sokuyorlar. Tazelenme Üniversitesi’ndeyken üç arkadaşımın Balkan şampiyonasına katılmalarına vesile oldum. Hayatlarında hiç spor yapmamışlardı. Biri kendi yaş grubunda Balkan şampiyonu, diğeri ikinci oldu. Belki madalyadan çok beni bu mutlu ediyor. İnsanları spor yapmaya heveslendirmek ve sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak en büyük kazancım. Herkese uygun, oturduğu yerde bile yapabileceği hareketler var. Kan dolaşımını hızlandırır, eklemlerine iyi gelir.”

Atletizm federasyonu bir forma bile vermiyor!

Peki Şensoy bu yarışlara giderken Atletizm Federasyonu’ndan destek alabiliyor mu? Sponsor bulabiliyor mu? Federasyonun tek kuruş bile katkı sağlamadığını anlatan Şensoy, şöyle devam etti: “Paralarının olmadığını söylüyorlar. Biz Türkiye’yi temsil ediyoruz. Tek bir üst forma bile vermiyorlar. Bu ekonomik sıkıntılı dönemde herkes emekli, yaşlı. Bütçemize o kadar büyük bir yük ki. Yaşlıların sponsor bulması hiç kolay değil. ‘Ne gerek var, evinizde oturun’ diyenler var. Benim iki kızım büyük destek veriyor. Biri uçak biletini alıyorsa, diğeri oteli ayarlıyor. Yarışlara kayıt parası da ödeniyor. Diğer sporcu arkadaşları da çocukları destekliyor. Malzemeler pahalı. Bir çift çivili ayakkabıyı üç bin liraya aldım. Kızlara söylemedim bile.”