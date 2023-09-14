Gazeteci Abdurrahman Gök’ün tutukluluğuna devam kararı

‘Örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarından yargılanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün tutukluluğunun devamına karar verildi.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır’da 25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 3 bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

Gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya’ysa tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre davanın ilk duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci meslek örgütlerinin yanı sıra Gök’ün yakınları ve çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi duruşmayı takip etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan gazeteci Gök, şunları dedi: “20 yılı aşkındır gazetecilik yapıyorum. Çatışmalı alan gazeteciği de yapıyorum. İran, Irak ve Türkiye’de gazetecilik yaptım. 2017’de Kemal Kurkut’un Diyarbakır Newroz’unda vurulma anına ilişkin Diyarbakır Valiliği talihsiz bir açıklama yapmıştı. Muhtemelen onu polisler yönlendirmişti. Sonrasında ben de çektiğim üstü çıplak fotoğrafları yayınladıktan sonra hakkımda beş defa soruşturma açıldı. Bu davanın açılmasında da bu bu fotoğrafın olduğunu düşünüyorum.”

‘Davanın asıl motivasyon noktası Kemal Kurkut’u çektiğim fotoğraflardır’

Gazetecilerle yaptığı telefon görüşmelerinin HTS’lerinin dahi suçlama konusu yapıldığını söyleyen Gök, daha önce yargılandığı davada 2017-2020 yılları arasındaki konuşmalar da suç bulunmadığını söyledi.

Tahliye edilen gazeteciler Serdar Altan ve Ömer Çelik gibi meslektaşlarının tutuklu olduğu dönemde de telefonla konuşulmuş gibi HTS kayıtlarının olduğuna dikkat çeken Gök, “İçeriği olmayan HTS kayıtlarında sanki kim bu gazetecilerle konuşursa suç işlemiş gibi davranılıyor” dedi.

Hakkında bir gizli tanık ifadesinin olduğunu dile getiren Gök, “Bence bu davasın asıl motivasyon noktası üzeri açıkken öldürülen Kemal Kurkut’u çektiğim fotoğraflardır. Bu fotoğraflarla polislere açılan davanın baskısı var. Bunun dışında bir şey demiyorum” dedi.

Avukatların savunmasından sonra iddia makamı tutukluluğun devamını istedi.

Dava ertelendi

Tutukluluğun devamına ilişkin söz alan Gök ise, şunları dedi: “Dosyada eksiklik bulunmuyor. Tutuklanmadan önce polis tarafından sık sık takip edildim. Denetim altındaydım. Bunlar neden tutuklandığımın göstergesidir. Yaptığım her haberi savundum. Ben yargılanmadan kaçmadım. 22 yıl ceza ile yargılandığım duruşmaya bile katıldım. İçeride de dışarıda da olsam gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Tahliyemi talep ediyorum.”

Mahkeme, tanık Ümit Akbıyık’ın bir sonraki celsede dinlenmesine, Gök’ün Yargıtay’da bulunan dosyalarının istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 5 Aralık tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere şehre giden üniversite öğrencisi Kurkut, kutlama alanına girişte kontrol noktasındaki barikatları aştıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Kemal Kurkut’u ‘kasten öldürmek’ten yargılanan polise ceza verilmezken öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkındaysa dava açılmıştı.