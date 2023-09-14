Göbeklitepe’de beton kullanıldığı iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Göbeklitepe’deki kazıların başkanlığını yürüten Prof. Dr. Necmi Karul, koruma çalışmaları sırasında beton kullanıldığı iddiasını yalanladı.

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Göbeklitepe’ye beton döküldüğüne dair bir görüntünün sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden olmuştu. Söz konusu iddiayı yalanlayan Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Karul, başlatılan dönem kazılarının mevsim itibarıyla sonlarına yaklaştıklarını söyledi.

Göbeklitepe’de beton kullanıldığı iddiasına değinen Karul, kriterlere aykırı bir uygulamanın söz konusu olmadığını, tam aksine test edilmiş uygulamaları kullandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Tabii ki kamuoyu sorgulayabilir, tartışabilir ama bizim en azından kendi vicdanımız burada son derece önemli. Göbeklitepe’ye beton dökülmesi söz konusu değil. Göbeklitepe kazısında açığa çıkarılan toprağın elenmiş haline, yine bu kazıda çok küçük taş parçaları, mıcır parçaları ilave ederek içerisine keçi kılı ve keten katarak elde ettiğimiz bir harç kullanıldı. Burada keçi kılını kullanmamızın nedeni normal geleneksel yöntemlerde saman kullanılır. Saman da her zaman içerisinde bitki tohum taneleri vardır ve onlar orada yeşerip duvarları patlatma riski vardır. Kullandığınız derz malzemenin, duvar malzemesinden sert olmaması lazım ki gerektiğinde de alınabilsin diye. Dolayısıyla tamamen doğal bir malzeme kullanıldı.”