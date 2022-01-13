Akşam Postası / 13 Ocak 2022

CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda baskılar nedeniyle yaşamını sonlandırmasının ardından tarikat ve cemaat yurtları tartışma konusu haline geldi. Başlıklardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu yurtlara ilişkin ‘yeterince tepki vermediği’ yönündeydi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İttifak görüşmelerimiz var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak tartışmalarından tarikat yurtlarına, Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’ye yönelik kapatma davasına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Selahattin Demirtaş’a ilişkin açıklamalarına kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.

Birol Yıldırım davası: Ağır cezadaki ilk duruşma basından kaçırıldı

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın 5 Haziran 2021 gecesi Esenyurt Karakolu’ndaki ölümüyle ilgili 12 polisin ağır ceza mahkemesindeki duruşması bugün başladı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını salona almadı, ancak çevik kuvvet polisleri ve sivil polislerin salonda durmasına izin verdi. Mahkeme, tutuklu polis İsmail Alperen Salman’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Goldman Sachs, Türkiye’den para politikasında U dönüşü bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, son dört ayda politika faizinde 500 baz puanlık indirim yapan Türkiye’nin para politikasında ‘U dönüşü’ bekliyor.

2021’in en çok satan ikinci el araç markaları hangileri?

Türkiye’de geçen yıl en çok Volkswagen (VW), Renault ve Ford markalarının ikinci el araçları satıldı.

BAE, yeni piyasalara açılmak için Türkiye’yi kullanmayı planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dış ticaret bakanı Sani el Zeyudi, Türkiye’yi yeni piyasalara açılmak için kullanacaklarını söyledi.

Anket: AKP ve CHP kafa kafaya

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin aralık ayı anketinde AKP’nin oy oranı 32,3, CHP’ninki ise 31,5 olarak ölçüldü. Ankete katılanların 73,2’si yeni ekonomi politikalarının sorunları çözmeye yeteceğini düşünmüyor.

Sokak sanatçısı İzinsiz: Mimar Sinan Üniversitesi yaptığım dört resme teslim oldu

Fotoğraf: Twitter

Duvar resimleri nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılanan sokak sanatçısı ‘İzinsiz’, eserlerinin sanatsal değerinin olup olmadığının belirlenmesi için “Bilirkişilik yapacak kimse yok” diyen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni (MSGÜ) eleştirdi: “Türkiye’nin en eski güzel sanatlar akademisi yaptığım dört resme teslim oldu.”

İSKİ faturalarına ‘KDV farkı’: Tutar Hazine’ye aktarılacak

İSKİ, bakım bedeli üzerinden beş yıldır eksik yazıldığı belirtilen KDV’lerin faturalara yansıtılarak abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.

Anıtkabir’deki tepki çeken fotoğrafa inceleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de bir askerin sanatçı Bülent Ersoy’a şemsiye tutmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Aniden kapanma kararı alınınca ilk buluşma için gittiği adamın evinde mahsur kaldı

Çin’de tanımadığı bir adamın evine ilk randevu için giden kadın, artan vakalar nedeniyle bölgede alınan ani kapanma kararı sonrası orada günlerce mahsur kaldı.

Don’t Look Up filmindeki ‘kuyruklu yıldız’ senaryosu gerçek olursa ne yapacağız?

Şu an ihtiyacınız olan en son şey, bir kuyruklu yıldızın dünyada yaşamı noktalaması olmalı. Bu anlaşılır bir durum. Ancak Netflix’te gösterime girip şimdiye kadar platformda en çok ilgi çeken ikinci film olan Don’t Look Up’ı (Yukarı Bakma) izlediyseniz, bu düşünceyi kafanızdan atmak kolay olmayacak.

Covid geçiren adamın iddiası: Hastalıktan sonra penisim dört santimetreye yakın küçüldü

ABD’de yaşayan bir adam Covid-19’un damarlarında bıraktığı hasar nedeniyle penisinin 1,5 inç (yaklaşık 4 santimetre) küçüldüğünü söyledi.