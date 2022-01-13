Akşam Postası / 13 Ocak 2022

CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı
Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda baskılar nedeniyle yaşamını sonlandırmasının ardından tarikat ve cemaat yurtları tartışma konusu haline geldi. Başlıklardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu yurtlara ilişkin ‘yeterince tepki vermediği’ yönündeydi.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘fotoğraf’ çıkışı: Açılım sırasında çekilmiş, muhatabı Erdoğan
Enes Kara haberi nedeniyle görevden alınan gazeteciye ‘katlederiz’ tehdidi
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İttifak görüşmelerimiz var
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak tartışmalarından tarikat yurtlarına, Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’ye yönelik kapatma davasına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Selahattin Demirtaş’a ilişkin açıklamalarına kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.
Birol Yıldırım davası: Ağır cezadaki ilk duruşma basından kaçırıldı
Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın 5 Haziran 2021 gecesi Esenyurt Karakolu’ndaki ölümüyle ilgili 12 polisin ağır ceza mahkemesindeki duruşması bugün başladı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını salona almadı, ancak çevik kuvvet polisleri ve sivil polislerin salonda durmasına izin verdi. Mahkeme, tutuklu polis İsmail Alperen Salman’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Goldman Sachs, Türkiye’den para politikasında U dönüşü bekliyor
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, son dört ayda politika faizinde 500 baz puanlık indirim yapan Türkiye’nin para politikasında ‘U dönüşü’ bekliyor.
UniCredit dolarda 18’e dönüş bekliyor
Reuters anketi: Ocakta faiz indirimi beklentisi yok
Merkez Bankası rezervinde erime sürüyor: Swap hariç eksi 56,9 milyar dolar
Koç, yeni ekonomik modele dokundurdu: Sadece ucuz iş gücü avantajıyla olmaz
Mevzuatta boşluk: Dövizden ‘kur korumalı’ya geçişte faizin ucu açık
2021’in en çok satan ikinci el araç markaları hangileri?
Türkiye’de geçen yıl en çok Volkswagen (VW), Renault ve Ford markalarının ikinci el araçları satıldı.
BAE, yeni piyasalara açılmak için Türkiye’yi kullanmayı planlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dış ticaret bakanı Sani el Zeyudi, Türkiye’yi yeni piyasalara açılmak için kullanacaklarını söyledi.
Anket: AKP ve CHP kafa kafaya
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin aralık ayı anketinde AKP’nin oy oranı 32,3, CHP’ninki ise 31,5 olarak ölçüldü. Ankete katılanların 73,2’si yeni ekonomi politikalarının sorunları çözmeye yeteceğini düşünmüyor.
Sokak sanatçısı İzinsiz: Mimar Sinan Üniversitesi yaptığım dört resme teslim oldu
Duvar resimleri nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılanan sokak sanatçısı ‘İzinsiz’, eserlerinin sanatsal değerinin olup olmadığının belirlenmesi için “Bilirkişilik yapacak kimse yok” diyen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni (MSGÜ) eleştirdi: “Türkiye’nin en eski güzel sanatlar akademisi yaptığım dört resme teslim oldu.”
İSKİ faturalarına ‘KDV farkı’: Tutar Hazine’ye aktarılacak
İSKİ, bakım bedeli üzerinden beş yıldır eksik yazıldığı belirtilen KDV’lerin faturalara yansıtılarak abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.
Anıtkabir’deki tepki çeken fotoğrafa inceleme
Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de bir askerin sanatçı Bülent Ersoy’a şemsiye tutmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Aniden kapanma kararı alınınca ilk buluşma için gittiği adamın evinde mahsur kaldı
Çin’de tanımadığı bir adamın evine ilk randevu için giden kadın, artan vakalar nedeniyle bölgede alınan ani kapanma kararı sonrası orada günlerce mahsur kaldı.
Don’t Look Up filmindeki ‘kuyruklu yıldız’ senaryosu gerçek olursa ne yapacağız?
Şu an ihtiyacınız olan en son şey, bir kuyruklu yıldızın dünyada yaşamı noktalaması olmalı. Bu anlaşılır bir durum. Ancak Netflix’te gösterime girip şimdiye kadar platformda en çok ilgi çeken ikinci film olan Don’t Look Up’ı (Yukarı Bakma) izlediyseniz, bu düşünceyi kafanızdan atmak kolay olmayacak.
Covid geçiren adamın iddiası: Hastalıktan sonra penisim dört santimetreye yakın küçüldü
ABD’de yaşayan bir adam Covid-19’un damarlarında bıraktığı hasar nedeniyle penisinin 1,5 inç (yaklaşık 4 santimetre) küçüldüğünü söyledi.