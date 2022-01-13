2021’in en çok satan ikinci el araç markaları hangileri?

Türkiye’de geçen yıl en çok Volkswagen (VW), Renault ve Ford markalarının ikinci el araçları satıldı.

Geçen yıl ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplamda 1 milyon 652 bin 710 satış kayda geçti. Satışların yüzde 82’si otomobil, geri kalanı hafif ticari araçlara aitti.

AA’nın derlemesine göre en çok tercih edilen otomotiv markası 237 bin 182 satışla VW olurken, Renault 209 bin 491’le ikinci, Ford 164 bin 553’le üçüncü oldu.

Bunları 160 bin 353 adetle Fiat, 93 bin 360 adetle Opel, 85 bin 510 adetle BMW, 85 bin 334 adetle Mercedes-Benz, 82 bin 214 adetle Hyundai, 77 bin 339 adetle Peugeot ve 58 bin 973 adetle Toyota izledi.

Otomobilde Passat önde

Toplamda bir yılda otomobil pazarında 1 milyon 351 bin 240 adet satış görülürken, VW’nin Passat modeli 67 bin 59’la ilk sıradaydı.

58 bin 400 adetle Renault Clio, 52 bin 3 adetle Renault Megane, 49 bin 654 adetle Ford Focus, 42 bin 344 adetle Opel Astra, 37 bin 284 adetle Toyota Corolla, 37 bin 251 adetle Fiat Egea, 36 bin 196 adetle Renault Fluence, 33 bin 630 adetle VW Golf ve 33 bin 149 adetle VW Polo sıralandı.

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise Fiat Doblo 36 bin 809 adetle yılın en çok tercih edilen modeli oldu. Ford Transit/Tourneo Courier 32 bin 115 adetle ikinci, Fiat Fiorino 31 bin 220 satışla listenin üçüncü sırasında.

Bu markaları 23 bin 350 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 20 bin 917 adetle VW Caddy, 16 bin 818 adetle VW Transporter, 13 bin 583 adetle Ford Transit, 13 bin 140 adetle Renault Kangoo, 11 bin 1 adetle Peugeot Partner ve 9 bin 51 adetle Citroen Berlingo takip etti.