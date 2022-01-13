Aniden kapanma kararı alınınca ilk buluşma için gittiği adamın evinde mahsur kaldı

Çin’de tanımadığı bir adamın evine ilk randevu için giden kadın, artan vakalar nedeniyle bölgede alınan ani kapanma kararı sonrası orada günlerce mahsur kaldı.

Fotoğraf: Douyin

Zhengzhou şehrinde yaşayan ve yalnızca soyadını paylaşan 30 yaşındaki Wang, 6 Ocak’ta randevulaştığı kişinin evine yemeğe gittiğini anlattı.

Çin’in sosyal medya platformundan yaşadıklarını paylaşan Wang “Artık yaşlanıyorum, ailem bana 10 kişi ayarladı. Beşinci randevumda buluşacağım adam bana mutfaktaki hünerlerini sergilemek istedi ve evine davet etti” dedi.

Yemek sonrası evine dönmek üzere olan Wang, bölgede kapanma kararı alındığını öğrendi.

Çin’de pozitif vakalar çıkan bölgelerde ani kapanma kararı alıp kitlesel tarama testleri uygulamak ülkenin katı pandemi önlemleri politikasının bir parçası.

Evden çıkamayan Wang, dört gününü yeni tanıştığı adamın evinde geçirmek zorunda kaldı.

İlk randevudan bir anda birlikte yaşamaya geçme deneyimini sosyal medyadan paylaşan Wang, adamın yemek yaptığı, yeri süpürdüğü, bilgisayar başında çalıştığı anların videolarını yayınladı.

Kısa sürede viral olan videolar sayesinde Wang, Çin’n Twitter’ı Weibo’da TT oldu.

En son pazartesi günü paylaşım yapan ve hala adamın evinde olduğunu söyleyen kadın, ilk paylaştığı videonun viral olmasından sonra adamın arkadaşlarını aradığını, hayatını etkilemek istemediği için paylaşımını sildiğini anlattı.

İlgilenen herkese teşekkür eden Wang, pandeminin bir an önce bitmesi ve bütün bekar kadınların bir ilişki yaşayabilmesi temennisinde bulundu.

Wang’in hala adamın evinde olup olmadığı bilinmiyor.