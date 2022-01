İmamoğlu, Soylu için ‘yetkili makamı’ göreve çağırdı: Gereğini yapsın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerinin ‘birbiriyle çeliştiğini, artık inandırıcılığını yitirdiğini’ belirterek “Trol gibi davranmasın, İçişleri bakanlığını yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum” dedi.

Fotoğraflar: İBB/AA

Soylu’nun iddiaları ve gündemdeki gelişmelere ilişkin ANKA’ya konuşan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

* Bizim teftişle bir sıkıntımızın olmadığını defalarca dile getirdik zaten. Kamu kurumları teftiş edilmeli. Her ne kadar adaletli davrandığını ima ediyorsa da ben, yani şahsen buna inanmıyorum. ‘AK Partili kurumlara, belediyelere aynı oranda yapıyoruz’ sözüne inanmadığımı ifade edeyim.

* Zaten inandırıcı biri olmadığını da birçok konuda ispat etmiş bir kişi sayın bakan ne yazık ki. Burada bizim teftişle ilgili bir sorunumuz yok. İstediği kadar yapılabilir.

* Teftişe gelen müfettişlere tavrımız gayet saygın bir tavırdır. Dileğimiz ve isteğimiz, teftişe gelen insanların hakkaniyetli bir biçimde işlerini, incelemelerini yapıp raporlarını düzenlemesidir.

‘Karşı çıktığımız şey bakanın tavrı’

* Bizim burada esas zihnimizde yargıladığımız ve cevabını bulamadığımız şey, sayın bakanın tavrıdır. Yani bir inceleme yokken, ortada bir teftiş yokken siyasi şov yapma adına Meclis’te çıkıp ‘terörist’ ya da ‘iltisaklı’ diye tarifte bulunarak, ‘Terörist’ diyerek isimlerini tek tek sayarak, tabiri caizse onların propagandasını da yaparak oradan bağıra bağıra sayı vermesidir, isim vermesidir.

* Bizim karşı çıktığımız mesele budur. Müfettişlerin başımızın üstünde yeri var.

‘Bütün sözleri çelişkili’

* Sadece teröristlerle ilgili rakamlarla sınırlı değil, bakanın bütün sözleri çelişkili. İçişleri bakanının tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor. Yani biz, bu ülkede tek bir teröristin kalmamasından ben kendimi en çok mutlu olacak kişi olarak görürüm.

* Makam sahibi olarak demiyorum, vatandaş olarak söylüyorum. Kaldı ki zaten İçişleri Bakanlığı’nın görevi ülkemizin güvenliğini sağlamak, en üst seviyede tedbirleri almak ve bunun için çalışmak. Yani bu şekilde sayılar vermek yetmiyor elbette.

* Yani bir yandan işte ‘150 terörist kaldı’ diyeceksiniz bir yandan ‘İBB’de 557 terörist var’ diyeceksiniz. Hatta öyle bir algı ve hava yaratacaksınız ki bakanlar, bazen sayın cumhurbaşkanlığı makamı bile ‘Aynı şey Ankara’da var, İzmir’de var’ diyecek, sıralayacak. Yani bir bakan, böyle işte birçok makamı yanıltabiliyor. Yanıltmaya da devam ediyor. Ne yazık ki ülkemiz adına utanç verici.

‘Boş işlerle uğraşma; gereğini yap’

* (Soylu’nun A Haber’de dile getirdiği ‘Dosyalara el koymadık’ iddiasının anımsatılması üzerine) Nasıl bir programmış bilmiyorum. Ben izlemedim programı bu arada. İzlemek de açıkçası çok canımı sıkar, izlemeyi de tercih etmem. Bizim soruşturma açtığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır.

* Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. İlk defa, ‘Sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım.’ Niçin? Niçin yani? Büyükşehir belediyesi teftiş kurulundaki müfettişler gayet deneyimli. Devletimizin memurları, müfettişleri. Bu müfettişler, bazen valiliğin talimatıyla, bazen bizim isteğimizle ya da başka kamu kurumlarının talimatıyla İstanbul’un 39 ilçesinde başka başka kurumlara gidip teftiş yapan insanlar.

* Bu teftişi bunlar yapacak, önümüze bir rapor koyacaktı ve biz de onunla ilgili ama suç duyurusu ama başka hukuki süreçleri devreye sokacaktık. Devraldı. Niçin? Cevabını versin. Devraldı ve tabiri caizse ipe un serdi. Bekletiyor. Uzun süredir bir hareket yok. Biz, dönem dönem niye bunu gündeme getiriyoruz? Gereğini yap. Evet, gereğini yap.

* Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, başkanını, o kıskançlığını bir kenara koy. O seçimi kaybettiğin akşam ağladığını, ağlamadığını, beni ilgilendirmiyor. Onları da bir kenara koy. Görevini yap. Yap görevini. Açıkla teftişi, varsa sorun. Zaten biz ona da itiraz edeceğiz yani. Hani hakkımızı, hukukumuzu arayacağız. O ayrı bir mesele. Görevini yap. Görevini yapmadan bize söz yetiştirme işini kenara koy.

‘Soruşturmamız engellendi’

* (35 dosyada 13 milyar doları bulan yolsuzluk rakamına ilişkin) Tabii kümülatif olarak oradaki rakamların değeri bu. Ama tabii bunlar soruşturulacak; ne kadar usulsüz, ne kadarı hangi hatalar yapılmış? Belki, başka soruşturma perdelerini de aralayacak. Dosyalar belki demeyelim.

* O konuda da elimizde tabii bazı veriler var. Ancak dediğim gibi hukuken, idari hukuk olarak, yani kamu hukuku olarak ne yazık ki önümüze set kurmuştur. Engellemiştir bizim soruşturmamızı. Evet. Aynı şekilde kendileri de soruşturmayı yürütmemektedir.

‘Ulaştırma bakanıyla ilgili davada para 100 milyon lirayı buluyor’

* (Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla ilgili yolsuzluk iddiası) Tabii ki biz bütün belgeleri verdik. Süreç savcılıkta. Savcılığın bu süreci hızlı yönetmesini ve yürütmesini talep ediyoruz. Evet, bu konu şahsın bakan olmasıyla ilgili değildir.

* Daha öncesinde başlatılmış bir süreçtir. Dolayısıyla ciddi bir olaydır. Yani neredeyse bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak, yani bugünkü döviz artışıyla anlaşılması için söylüyorum. Bugünkü değeri 100 milyon lirayı bulacak değerde bir rakamın, yapılmamış bir işe rağmen parasının ödenmesiyle sonuçlanmış bir sürecin sorumlularıdır.

* Bu nettir, tespitlidir. Bir zimmet konusudur. Biz, gerekli işlemleri yürüttük. Savcılığı göreve davet ediyoruz.

‘Gençleri vakıf dernek gibi yerlere teslim etmeyeceğiz’

* (Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet eden tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharıyla gündeme gelen yurtlar) Yani bizi çok etkilemiştir. Biz, gerçekten sıfır yurdu olan yerken şu anda 600’ü aşan bir sayıya sahibiz, ama çok çok artırmalıyız bunu. Hedefimiz yüksek. Başaracağımıza inanıyorum.

* Ben, bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yurt sayısını artırma ve yurt yatak sayısı konusunda bize güç katacak her vatandaşımıza çağrı yapıyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir kamu kurumu olarak, bundan sonra da halkın belediyesi olma konusunda kararlık gösteren bir kamu kurumu olarak her vatandaşımızın, her iş insanın, her kuruluşun, kurumun katkı sunacağı bir kurumdur.

* Bu konuda ben toplumsal bir çağrı yapıyorum. Bizim yurt meselemize katkı sunmak isteyen herkesin bizimle irtibat kurabileceğini ve hızlıca sonuç alabileceklerini buradan ifade etmek isterim. Hiçbir gencimizin, kim olduğu ve ne olduğu, nasıl bir baskıyla ve nasıl bir süreçle yurt işlettiği belli olmayan vakıf, dernek vesaire gibi yerlere teslim edilmemesi için azami gayreti göstereceğimizden 16 milyon İstanbullunun şüphe duymamasını buradan duyurmak isterim.