Mevzuatta boşluk: Dövizden ‘kur korumalı’ya geçişte faizin ucu açık

Kur korumalı TL vadeli hesaplara TL mevduattan geçişte en fazla yüzde 17 faiz uygulanırken, döviz bozdurup kur korumalı hesap (KKM) açtıranlar için durumun farklı olduğu anlaşıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 Aralık’ta kur korumalı TL mevduatta en yüksek faizin politika faizinin 3 puan üzeri olarak belirlendiğini ilan etmişti. Ancak Merkez Bankası’ndan böyle bir açıklama gelmemişti.

Dünya’nın aktardığına göre TL mevduattan, kur korumalı TL mevduat ürününe geçerken en fazla yüzde 17 faiz uygulanabilirken, döviz mevduattan dönüştü herhangi bir sınır yok.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre kamu bankalarında döviz mevduattan kur korumalı TL mevduata geçişte yüzde 19’a varan faiz oranları var. Ki bu kamu bankalarının normal mevduat ürünlerinde de uyguladıkları en yüksek faize denk geliyor.

Özel bankalar tarafındaysa, döviz mevduattan kur korumalı TL mevduat ürününe geçiş yapan müşterilere en düşük yüzde 18 en yüksek yüzde 21 seviyesinde faiz uygulanıyor.

Bankacılık kaynakları mevzuatta bir boşluk bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşın da bu ayrımın tam farkında olmadığına işaret etti.

Döviz mevduattan geçişin daha fazla özendirilmesinin hedeflendiği için böyle bir faiz sınırının konmadığını belirten bankacılık kaynakları, yine de döviz mevduattan geçişin çok düşük kaldığına işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 7 Ocak Cuma akşamı itibariyle KKM’lerdeki paranın 107,6 milyar liraya yükseldiğini duyursa da temel işlevi dolarizasyonu önlemek olan uygulama şu ana kadar başarılı olabilmiş değil. Merkez Bankası’nın açıkladığı son veriler vatandaşın geçen hafta döviz mevduatlarına 351 milyon dolar daha eklediğini göstermişti.