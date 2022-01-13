Anket: AKP ve CHP kafa kafaya

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin aralık ayı anketinde AKP’nin oy oranı 32,3, CHP’ninki ise 31,5 olarak ölçüldü. Ankete katılanların 73,2’si yeni ekonomi politikalarının sorunları çözmeye yeteceğini düşünmüyor.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Yöneylem, aralık ayında 27 ilde 2 bin 2 kişiyle yaptığı araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26’9’u AKP’yi, yüzde 26,3’ü CHP’yi, yüzde 10,4’ü İYİ Parti’yi, yüzde 8,2’si HDP’yi ve yüzde 4,7’si MHP’yi destekleyeceğini belirtti.

Ankette kararsızlar, yüzde 10,4; oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 7,1 olarak ölçüldü.

Buna göre AKP, ekonomik dalgalanmalar sonucunda kasım ayında kaybettiği oyları aralık ayı sonunda geri kazanmış

görünüyor. Geçen aya kıyasla AKP’nin oy oranında 2,6 puanlık bir artış söz konusu.

Kararsızlar dağıtıldığında

Kararsızlar dağıtıldığındaysa AKP 32,3, CHP 31,5, İYİ Parti 12,6, HDP 9,2 MHP 6,1 DEVA 1,9, Yeniden Refah 1,7 Saadet Partisi 1,2 TİP 1,1 Gelecek Partisi 0,3 olarak ölçüldü.

Grafik: Yöneylem

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 55, erken seçimi gereksiz bulanların oranı yüzde 41’dir.

‘Erdoğan mı kazanır muhalefetin adayı mı?’

“Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır” sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 61,9’u muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade ediyor. Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 38,1.

Yüzde 61, ‘Türkiye kötü yönetiliyor’ diyor

Seçmenlerin yüzde 61’i “Türkiye kötü yönetiliyor“, yüzde 25’i “İyi yönetiliyor” diyor. Kötü yönetim

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Erdoğan’a önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde “Asla oy vermem” diyenler son bir ayda 3,2 puanlık gerilemeyle yüzde 56,4 seviyesinde ölçüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, ‘cumhur ittifakı’nın Erdoğan’ı, HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı, ‘millet ittifakı’nın ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 33’ü Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 12’si Demirtaş’ı destekleyeceğini ifade etti. “Kararsızım” diyenler yüzde 2; “Oy kullanmam” diyenler yüzde 14 seviyesinde.

Aynı koşullarda ‘millet ittifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 41’i İmamoğlu’nu, yüzde 10’u Demirtaş’ı destekleyeceğini ifade etti. “Kararsızım” diyenler yüzde 1,6; “Oy kullanmam” diyenler yüzde 8,6 seviyesinde.

İkinci turda muhalefet adayına, Erdoğan karşısında oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49, Erdoğan’a oy

vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 35 olarak ölçüldü.

Yüzde 17,5’i yüksek fiyattan döviz almış

Seçmenlerin yüzde 17,5’i Türk lirasının rekor değer kaybına uğradığı dönemde yüksek fiyattan döviz aldığını

söylüyor. Söz konusu yüzde 17,5’lik kesime bu dönemde döviz aldığı için ekonomik bir kayba uğrayıp uğramadığı sorulduğunda zarara uğrayanların oranı yüzde 75,5.

“Sizce iktidarın yürürlüğe koyduğu yeni ekonomik model ve son düzenlemeler vatandaşların yaşadığı

ekonomik sıkıntıları gidermek için yeterli olacak mıdır” şeklinde bir soru yöneltildiğinde yüzde 73,2’lik bir kesim

yeni ekonomi politikalarının sorunları çözmeye yeteceğini düşünmediğini ifade etti. Yeni ekonomik modelin

sorunları çözeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20,2.

Katılımcıların yüzde 66,8’i hukuk devletinin işleyişinden memnun olmadığını dile getirdi. Hukuk devletinin

işleyişinden hiç memnun olmayanların oranı yüzde 52,6’ya çıktı. Buna karşılık “Çok memnunum’ diyenlerin oranı yüzde 5,3.

Seçmenlerin yüzde 64,9’u demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyledi. Bu oran nisan

ayında yüzde 56 olarak ölçülmüştü. Seçmenlerin yüzde 48,2’si görüşünü “Demokrasinin işleyişinden hiç memnun

değilim” şeklinde ifade etti. Buna karşılık “Çok memnunum” diyenlerin oranı yüzde 8,3.