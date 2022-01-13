Son 24 saat: 75 bin 564 vaka, 153 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 75 bin 564 vaka, 153 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 410 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, 51 bin 675 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 77 bin 772’yle rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şunları yazdı: “Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım.”