Covid geçiren adamın iddiası: Hastalıktan sonra penisim dört santimetreye yakın küçüldü

ABD’de yaşayan bir adam Covid-19’un damarlarında bıraktığı hasar nedeniyle penisinin 1,5 inç (yaklaşık 4 santimetre) küçüldüğünü söyledi.

Slate’in ‘How to do it‘ podcastine başvuran adam şunları anlattı: “30’lu yaşlarımda heteroseksüel bir erkeğim. Geçen temmuzda Covid-19’a yakalandım ve ağır hasta oldum. Hastaneden taburcu olduğumda sertleşme bozukluğu sorunları yaşadım. Zamanla düzeldi ancak devam eden bir sorunum var. Penisim hastalanmadan öncesine göre küçüldü. Boyu ortalamanın üstüydü. Çok büyük değildi ama normalden büyüktü. Şimdi yaklaşık 1,5 inç küçüldü ve ortalamanın altına indi. Damar hasarından kaynaklanıyor ve doktorlarım kalıcı olduğunu düşünüyor. Aslında o kadar önemli değil ama özgüvenimi ve yataktaki becerilerimi derinden etkiledi. Kaybettiğim uzunluğu geri veremeyeceğinizi biliyorum ama ne yapabileceğime dair tavsiye verir misiniz?”

Podcastin sunucuları bir uzmana danışmanın doğru olacağını düşünerek, Albany Medical College erkek sağlığı bölümü başkanı Charles Welliver’a danıştı; ‘Covid penisi’ diye bir şey var mı: “Burada noktaları birleştirebilirsiniz. Covid hakkında bildiğimiz şeylerden biri birçok üst solunum yolu sorunlarına neden olduğu. Ancak bir de ciddi damar sorunlarına özellikle erkeklerde yol açabiliyor. Araştırmalar Covid nedeniyle erkeklerin hem priapizm (penisin bir uyarıcı olmadığı halde uzun süre sert kalması) hem de sertleşme bozukluğu yaşayabileceğini gösteriyor. Damar sorunlarında her ikisi de mümkün. Sertleşme bozukluğu durumunda bazılarında küçülme oluyor.”

Temmuz 2021’de ‘uzun Covid’ üzerine 3 bin 500’ün üzerinde katılımcının olduğu bir University College London araştırması da nadir görülen belirtilerden birinin penis/testis boyunda küçülme olduğunu ortaya koymuştu.