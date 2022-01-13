BAE, yeni piyasalara açılmak için Türkiye’yi kullanmayı planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dış ticaret bakanı Sani el Zeyudi, Türkiye’yi yeni piyasalara açılmak için kullanacaklarını söyledi.

ABD merkezli Bloomberg kanalına konuşan el Zeyudi, “Tedarik zincirleri ve lojistik hizmetleri aracılığıyla bize yeni piyasaları açacağı konusunda ülke olarak Türkiye’ye güveniyoruz” dedi.

BAE’deki en büyük fon ve şirketlerin Türkiye’de yatırıma hazırlandığı bir süredir konuşuluyor.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE’nin fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Zayed el Nahyan, istihbarat ve hükümet yetkililerinin temaslarının ardından geçen ağustosta telefonda görüşerek yakınlaşmayı hızlandırmıştı.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmış, BAE’nin Türkiye’de yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım atağına hazırlandığı bildirilmişti.

El Zeyudi, Türkiye’nin imalat sanayindeki büyük yatırımlarından, kalifiye işgücünden ve özellikle Afrika ile arasında kurulu olan lojistik ağlarından faydalanmayı düşündüklerini ifade etti.

Türkiye’ye ilgisini farklı kanallardan sıklıkla göstermeye başlayan BAE’den son olarak, kamu yatırımlarını yöneten varlık fonu ADQ’nun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, Türk Lirası’ndaki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde’ Türk varlıklarını almak için ‘harika bir zaman’ olduğunu söylemişti.

El Süveydi, halihazırda birkaç fırsatı değerlendirmek için Türkiye Varlık Fonu’yla görüştüklerini, bunlar arasında TVF bünyesindeki şirketlerin de olduğunu, TVF elinde bulunan paraya sıkışmış zor durumdaki bazı şirketleri incelediklerini belirtmişti.