İSKİ faturalarına ‘KDV farkı’: Tutar Hazine’ye aktarılacak

İSKİ, bakım bedeli üzerinden beş yıldır eksik yazıldığı belirtilen KDV’lerin faturalara yansıtılarak abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.

Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama pic.twitter.com/747zm439Xs — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 13, 2022

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı’nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen ‘bakım bedeli‘ üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara ‘insani su hakkı’ kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği belirtildi: “Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır.”