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Yaramazlara biraz batar!

İSKİ faturalarına ‘KDV farkı’: Tutar Hazine’ye aktarılacak

İSKİ, bakım bedeli üzerinden beş yıldır eksik yazıldığı belirtilen KDV’lerin faturalara yansıtılarak abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı’nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen ‘bakım bedeli‘ üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.


Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara ‘insani su hakkı’ kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği belirtildi: “Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır.”

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