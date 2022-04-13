Akşam Postası / 13 Nisan 2022

‘Man Adası’ davası: Yargıtay Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozdu

Yargıtay, ‘Man Adası’ davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozdu.

Babacan’ı protesto eden ODTÜ’lüler: Amacımız hafıza tazelemekti

AKP’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ı protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Babacan’ı okula almama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, protestoyu duyunca kendisinin gelmediğini anlattı. Öğrenciler protesto amaçlarının ‘hafıza tazelemek’ olduğunu belirtti.

Adaylık tartışmasına liste hazırlığı eklendi: Muhalefet kulislerinde neler konuşuluyor?

Muhalefet kulislerinde cumhurbaşkanlığı için ‘dışarıdan’ bir adayın başarı şansının olmadığı konuşuluyor. CHP’li kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hem İYİ Parti, hem de HDP’yi rahatlatacağını söylüyor.

AYM: Davutoğlu’na ‘Amerika’nın posta beygiri’ diyen MHP’liye ceza hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun genel başkan başdanışmanı olduğu 2011’deki bir konuşmasında dönemin Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla tazminata mahkûm edilmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi.

TL’ye dönen şirketlere vergi istisnası

Dövizi TL’ye çeviren kurumlara vergi istisnası getiriliyor.

Kamunun yön belirleyici olmaya devam ettiği para piyasasında, Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması planından sonra, dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlar atılıyor.

RTÜK üyesi Taşçı: Mahkeme kabul ederse VoA ve DW Türkçe’ye erişim mümkün olmayacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, kurumun lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu.

Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis

Ankara’da Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili davada yargılanan Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Art arda iki hamle: Kamuda döviz ihtiyacı arttı mı?

Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması ve dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlarla dolar kuru 14,5’e doğru sınırlı geriliyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne kapatma davası

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne kapatma davası açıldı.

Akşener hesabını yaptı: Enflasyonu 12 ayda çözeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hesabını kitabını yaptık. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da faiz belasını da en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz” dedi. Akşener, halkı yoksullaştırmakla suçladığı Erdoğan’ı ‘sömürge valisine’ benzetti.

Kavcıoğlu’ndan ihracatçıya ‘ters köşe’: TL’yi tutmaya döviz yetişmiyor

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin MB tarafından satın alınması uygulamasında oranın yüzde 40’a çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit yükseltiliyor

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilecek.

Rapor: Üç yaşındaki Muharrem’in ölümünde Sağlık Bakanlığı yüzde 80 kusurlu

Van’da, yollar karla kaplı olduğu için ailesi tarafından hastaneye götürülemeyerek üç yaşında yaşamını yitiren Muharrem Taş’ın ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Sağlık Bakanlığı’nın yüzde 80 kusurlu olduğu kaydedildi.

Yangında el ve ayakları bağlı halde bulunan kadına ‘kasten yangın çıkarma’ suçlaması

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki evinde yangın çıkardığı iddia edilen kadın hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Memur sendikası araştırması: Bir kişi için yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), marttaki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Gaziantep’te belediyeden dar gelirliye 1 liralık ekmek indirim kuponu

Gaziantep’te 2,5 liralık ekmekte 1 lira indiren kupon dağıtıldı.

Akar, Mariupol’deki Türklerin tahliyesi için bir aydır ‘iletişim halinde’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ordusunun işgal ettiği Mariupol’deki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine ilişkin, “Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz” dedi.

Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Bir Twitter hissedarı şirketin yüklü miktarda hissesini satın aldığını zamanında açıklamayarak hisse fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle ABD’li milyarder Elon Musk’a dava açıyor.