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Yaramazlara biraz batar!

Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis


Ankara’da Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili davada yargılanan Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos 2021’de Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.


Künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Hankulu’nun ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, Uygun hakkında ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları öne sürülen Furkan G. ve Dilan C.’ye ise ‘suç delillerini gizlemek‘ten beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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