Esra Hankulu’nun ölümü davası: İsmi Ümitcan Uygun’un telefonundan silinmiş

Ankara’da Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili davada sanık Ümitcan Uygun’a ait cep telefonu ile Hankulu’nun telefonunun SIM kartlarının değiştirildiği, daha sonra Uygun’un Hankulu’nun adını telefon rehberinden sildiği tespit edildi.

Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos 2021’de Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Hankulu’nun ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, Uygun hakkında ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları öne sürülen Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek‘ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

AA’nın aktardığına göre Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına, Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan iletişim tespit tutanağı girdi.

Tutanağa göre, olay gecesi sanık Uygun’a ait cep telefonu ile Hankulu’nun telefonunun SIM kartları değiştirildi.

SIM kartlarının, Uygun’un uyuduğunu iddia ettiği saat 04:53 sıralarında değiştirildiği, sanık Uygun’un, daha sonra Hankulu’nun adını telefon rehberinden sildiği tespit edildi.

Uygun, sabah saat 10:15 sıralarında avukatının telefonuyla uyandığını, evden çıkarken Hankulu’nun kendisini uğurladığını savunmuş, ölüm haberini de diğer sanıkların kendisini araması sonucu öğrendiğini iddia etmişti.

Ancak iletişim tespit tutanağına göre Uygun, diğer sanıklar evde uyurken saat 12:19’dan 14:00’e kadar beş kez Hankulu’nun telefonunu aradı ancak telefona cevap veren olmadı.

Aleyna Çakır’ın fotoğraflarına bakmış, kendi ismini aramış

Yine iletişim tespit tutanağında yer alan bilgilere göre Uygun, olay gecesi SIM kartları değiştirilmeden önce sosyal medya hesabından ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Aleyna Çakır’ın fotoğraflarına baktı.

Uygun ayrıca 182 hastane randevu hattı ile uyuşturucu bağımlılığı konusunda hizmet veren 192 hattına ilişkin aramaları da telefonunun arama geçmişinden sildi.

Uygun’un olay sonrası yakalanmadan önce telefonunun arama motoruna, ‘Ümitcan Uygun son dakika’ yazarak arama yaptığı da belirlendi.