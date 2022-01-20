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Yaramazlara biraz batar!

Savcı mütalaası: Ümitcan Uygun’a müebbet istemi

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili davada mütalaa sunuldu. Savcı, 28 yaşındaki Ümitcan Uygun’a müebbet hapis istedi.

Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos 2021’de Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.


Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Uygun’a ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise ‘suç delillerini gizlemek’ten suçundan beş yıla kadar hapis istenmişti.

‘Başına vurdu’

Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Hankulu’nun künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğünü, Uygun’un kadının başına şiddet uyguladığını kaydetti.

Mütalaada, ‘kadının düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiği’ belirtilerek, Uygun’un cesede yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden çıktığı kaydedildi.

Savcı, Hankulu’nun Uygun tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, Hankulu’da darp izlerinin görüldüğünü bildirdi.

Mütalaada, Uygun’a ‘kasten öldürme’den ceza istenirken, iki sanığa ‘suç delillerini gizlemek’ten hüküm kurulması talep edildi.

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