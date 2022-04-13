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Yaramazlara biraz batar!

Üreticiden al haberi: Kurban’da küçükbaş 3-4, büyükbaş 60-70 bin lira olacak


İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, bu yılki Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvanların 3-4 bin lira seviyesinde satılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Bloomberg HT’ye konuşan Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ve tüketimde düşüş yaşandığını, bunun da bir denge sağladığını söyledi.


Birlik başkanına göre yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacak.

Civil, 9 Temmuz’daki Kurban Bayramı’nda geçmiş yıllara göre daha az talep olacağını belirterek şunları dedi: “Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.”

Geçen yılki bayramda küçükbaşlar en az 1.800, büyükbaşlar ise 25-30 bin liradan satılmıştı.

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