DP lideri Uysal’dan ‘adaylık ölçütü’ açıklaması: Altılı masayı kast etmedim

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarının ‘yanlış yorumlandığını, kast ettiği kişilerin altılı masada toplanmış muhalefet liderleri olmadığını’ söyledi.
Uysal, Twitter hesabı üzerinden 10 Nisan’da, ‘cumhurbaşkanlığı adaylığında halkın üç kriteri olduğunu’ savunarak şunları demişti: “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC devletini kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!”
DP lideri bugünkü paylaşımında sözlerine açıklık getirdi: “Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için altılı masa etrafında biraraya gelmiş partiler/liderler değildir.”