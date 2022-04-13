RTÜK üyesi Taşçı: Mahkeme kabul ederse VoA ve DW Türkçe’ye erişim mümkün olmayacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, kurumun lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu.

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Voice of Amerika (VoA) ve Deutsche Welle’yle ilgili süreçse RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında.

RTÜK, 9 Şubat’ta bu sitelere lisans başvurusu yapmaları için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde erişimin engelleneceğini bildirmişti. 21 Şubat’ta ilgili kararlar yayınlanarak haber sitelerine tanınan 72 saatlik başvuru süresi başlatılmıştı.

Alman Deutsche Welle (DW), lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı. ABD merkezli VoA ise alternatif bulunmadığı takdirde RTÜK’e itiraz edileceğini bildirmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, konuyla ilgili alınan kararları şöyle duyurdu: “RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurul’da; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek. DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye’den erişim mümkün olmayacak.”

2- DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye'den erişim mümkün olmayacak. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 13, 2022

Kurum üyelerinden Okan Konuralp de DW ve VOA için sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi: