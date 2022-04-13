Art arda iki hamle: Kamuda döviz ihtiyacı arttı mı?

Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması ve dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlarla dolar kuru 14,5’e doğru sınırlı geriliyor.

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İç piyasada bankacılar kamuya yeni döviz geliri kazandıracak adımların TL’yi desteklediğine dikkat çekti.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TBMM’ye sunulan torba yasa da ihracatçı döviz gelirlerin daha büyük kısmının MB tarafından alınması da bize kamunun daha yüksek döviz ihtiyacı olduğunu gösteriyor” dedi.

Dolar/TL geçen haftayı 14,75 civarından tamamladıktan sonra bu hafta sınırlı bir aşağı yön izledi. Kur bu sabah saat 09:52’de 14,58’den işlem gördü.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün ihracatçılarla toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin MB tarafından satın alınması uygulamasında oranın yüzde 40’a çıkarılmasının planlandığını söyledi.

MB’nin ihracat gelirlerinin belirli bir kısmını satın alması uygulaması aslında yılbaşından beri kamunun döviz piyasası üzerinde belirleyici olmasını sağlayan uygulamaların en önemli bileşenlerinden biri. MB ocak itibariyle daha aktif bir kur politikası izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamu kontrolünün daha yoğun olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor.

Öte yandan dün AKP’nin TBMM’ye sunduğu tasarıya göre 31 Mart itibariyle bilançosunda yer alan dövizi TL’ye çeviren ve en az üç ay vadeli mevduat yapan kurumlara vergi istisnası getiriliyor.