İstanbul Analytics’ten TL’de ‘yeni deprem’ uyarısı: Dolarda 18-20 bandı aşılabilir

İstanbul Analytics bu sabah yayımlandığı raporda, kur korumalı mevduat ve ‘gizli’ döviz satışlarıyla dolar kurunun 15’in altında tutulmaya çalışıldığını belirterek, yıl sonu için dolar/TL beklentisini 18-20 bandına koydu.

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Kamunun yön belirleyici olmaya devam ettiği kur 15 seviyesinin altında yatay seyir izlemeye devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hızlandıracağı sıkılaştırma adımları, Batı’nın Rusya yaptırımları ve artan enerji maliyetleri Ankara’nın uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik riskleri artırıyor.

Fed yetkililerin sıkılaştırma yanlısı görüşleri, doların iki yılın zirvelerine yakın seyretmesine destek oluyor.

’18-20 bandı aşılabilir’

İstanbul Analytics’in raporunda şunlar kaydedildi: “Dolar/TL açısından riskler şimdi daha yüksek. Piyasa sene sonu beklentisi 16,7 civarında ve şimdiden bu seviye iyimser görünmekte. 18-20 bandı çok daha gerçekçi. Savaşın, yaptırımların seyri ve hükümetin ekonomi politika tercihleri bu seviyenin de aşılmasını olası hale getirmekte.”

Dolar/TL bu sabah saat 09:07’de 14,73 seviyesinde işlem gördü. Dün kapanışa göre kurda anlamlı bir değişim görülmedi.

‘TL’de yeni deprem’

İstanbul Analytics’in raporu şöyle devam etti: “TL’ye yoğun müdahaleyle değer kaybını sene başından bu yana yüzde 8’de tutan hükümet, enflasyonun aynı dönemde yüzde 22 olmasıyla reel kura yeniden değer kazandırmış oluyor. Fakat hızla artmaya devam eden enflasyon nedeniyle de bu arada oluşan enerji birikiminin yeni bir TL depremi yaratması olasılığı artmakta. Fed’e bağlı TL’de oluşacak yeni baskılar eninde sonunda TL’nin bu sene ortasından itibaren yeni bir değer kaybı dönemine girmesine neden olacak. Bu da yüzde 70-80 aralığına çıkacak TÜFE enflasyonuna yeni bir ivme verecek.”

Mart itibariyle yüzde 60’ı aşan ve yükselişini yüzde 70’in üst bandına doğru sürdürmesi beklenen enflasyon sorunu büyürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda giderilemeyen ‘ataleti’ yeni yatırım araçları gibi enstrümanlar geliştirerek kıracaklarını ve yıl sonunda enflasyonun ‘makul’ bir seviyeye ineceğini söylemişti.

Merkez Bankası yükselen enflasyona karşı yüzde 14 seviyesindeki politika faiziyle tepki vermezken, TL’nin negatif getirisi bu hafta açıklanan veriyle birlikte 47 puana ulaştı.

TÜFE yıllık bazda yüzde 61,14’e yükselirken, bu, son 20 yıldaki en yüksek enflasyon oranı oldu. Yıl sonu için de tahminler bir önceki Reuters anketindeki yüzde 38 seviyesinden yüzde 50 üstüne çıktı.