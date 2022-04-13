Yangında el ve ayakları bağlı halde bulunan kadına ‘kasten yangın çıkarma’ suçlaması

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki evinde yangın çıkardığı iddia edilen kadın hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, ‘kişiyi hürriyettin yoksun kılma’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ihbarının ardından kolluk kuvvetlerince olay yerine gidildiği anlatılarak yaralı halde bulunan Alev Ş.’nin hastaneye sevk edildiği anlatıldı.

Şüpheli Alev Ş.’nin hastanede alınan ilk beyanına yer verildi. Erkek arkadaşı Emre Y.’yle evde içki içtiklerini ve Emre Y.’nin evli olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını söyleyen Alev Y., tartışma sırasında birbirlerini tartaklayarak karşılıklı hakaret ettiklerini iddia etti.

Alev Ş., olayın devamını hatırlamadığını, ‘gözünü açtığında kendisini apartman boşluğunda bulduğunu anlatarak, o sırada evinden dumanların çıktığını gördüğünü ve birilerinin maske takarak kendisini ambulansa bindirdiğini’ söyledi.

Elleri ile ağzının koli bandıyla bantlandığını, sağlık çalışanlarının bu bantları söktüğünü söyleyen Alev Ş., bu eylemden Emre Y.’yi sorumlu tuttu ve ondan şikayetçi olduğunu söyledi.

‘İpler rahatlıkla çözülebilecek şekildeydi’

İddianamede, tanık sıfatıyla alınan ifadesine yer verilen itfaiye görevlisi A.Ç. içeri girdiklerinde yatak odasında bir kadını elleri ve kolları bağlı şekilde bulduklarını anlatarak, ‘kadının ayaklarının sıkı bağlı olduğunu fakat ellerinin ayrık bir şekilde çok sıkı bağlanmadığını’ söyledi.

Başka bir itfaiye görevlisi İ.G. ise Alev Ş.’yi kurtardıkları esnada elindeki ve ayağındaki ipini rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını gördüğünü ifade etti.

Şüphelinin ‘bilincinin tam kapalı olmadığını ve yangının çıktığı odada herhangi bir soba veya elektrik panosunun bulunmadığını’ anlatan İ.G., ‘yangının neden çıktığını anlayamadıklarını’ söyledi.

Şikayet ettiği arkadaşı yangından üç saat önce ayrılmış

Şüphelinin şikayet ettiği Emre Y. de ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, ‘şüphelinin daha önce sinir krizi geçirerek bileğini kestiğini’ iddia etti.

Olay günü saat akşam 5 sıralarında şüpheli Alev Ş.’nin ikametinden ayrıldığını belirten Emre Y., ‘kimsenin elini bağlamadığını ve evi de yakmadığını’ öne sürdü.

İddianamede, çözümlenen kamera kayıtlarında, şüphelinin şikayetçi olduğu Emre Y.’nin, yangından yaklaşık üç saat önce evden ayrıldığına işaret edildi.

Şüphelinin ellerinin ve ayaklarının gevşek şekilde bantlı olduğu vurgulanan iddianamede, Emre Y.’nin evden ayrılmasının ardından Alev Ş.’nin yaklaşık üç saat boyunca evde yalnız kaldığı aktarıldı.

‘Şüphelinin yangını çıkarttığı anlaşılmıştır’

İddianamede bu kapsamda, Alev Ş.’nin beyanlarının ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ belirtilerek, şüphelinin ‘bahse konu yangını çıkarttığı ve suç uydurduğunun anlaşıldığı’ kaydedildi.

Şüpheli Alev Ş. hakkında ‘yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan altı aydan üç yıla kadar, ‘suç uydurma’ suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

AA’nın aktardığına göre şüphelinin yangını çıkarttığını iddia ettiği Emre Y. hakkında ‘yangın çıkartarak kasten öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından takipsizlik kararı verildi.