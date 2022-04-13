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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 5 bin 529 vaka, 31 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 529 Covid-19 vakası kaydedildi, 31 kişi öldü.

Bir günde 184 bin 758 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 493.

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Art arda iki hamle: Kamuda döviz ihtiyacı arttı mı?

Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması ve dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlarla dolar kuru 14,5’e doğru sınırlı geriliyor.

Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Bir Twitter hissedarı şirketin yüklü miktarda hissesini satın aldığını zamanında açıklamayarak hisse fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle ABD’li milyarder Elon Musk’a dava açıyor.