Son 24 saat: 5 bin 529 vaka, 31 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 529 Covid-19 vakası kaydedildi, 31 kişi öldü.
Bir günde 184 bin 758 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 493.
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin MB tarafından satın alınması uygulamasında oranın yüzde 40’a çıkarılmasının planlandığını söyledi.
Gaziantep’te 2,5 liralık ekmekte 1 lira indirim yapan kupon dağıtıldı.
Muhalefet kulislerinde cumhurbaşkanlığı için ‘dışarıdan’ bir adayın başarı şansının olmadığı konuşuluyor. CHP’li kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hem İYİ Parti, hem de HDP’yi rahatlatacağını söylüyor.
Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması ve dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlarla dolar kuru 14,5’e doğru sınırlı geriliyor.
Bir Twitter hissedarı şirketin yüklü miktarda hissesini satın aldığını zamanında açıklamayarak hisse fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle ABD’li milyarder Elon Musk’a dava açıyor.