Akşener hesabını yaptı: Enflasyonu 12 ayda çözeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hesabını kitabını yaptık. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da faiz belasını da en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz” dedi. Akşener, halkı yoksullaştırmakla suçladığı Erdoğan’ı ‘sömürge valisine’ benzetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart enflasyonunu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomiyle ilgili sürekli değiştirdiği ‘düzelecek’ tahminlerini tiye aldı. Akşener, son tahmininde enflasyonun yıl sonunda gerileceğini söyleyen Nebati’yle ilgili “Kendisi o zamana kadar paket olacağı için topu yeni gelecek olan bakana atmış oldu” dedi.

Yurttaşların ‘sabır taşının çatladığını’ savunan Akşener, halkın ekonomik krizle boğuşurken iktidara yakın şirketlerin zenginleştiğini söyledi.

Kiralardaki artışlara ayrı bir başlık ayıran Akşener, artışlar ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle ülkenin en güzel semtlerinde yabancıların oturduğunu söyledi. Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya türküsünden “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya” sözlerinin gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Elektrik zamlarıyla tarım sulamanın yüzde 100 zamlandığını vurgulayarak, bunun sofraların bereketini kaçıracağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Aç açıkta kimse yok” sözlerineyse “Hadi oradan be!” diyerek tepki gösterdi.

Akşener, hükümeti elektrik zamlarını geri almaya çağırdı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık ülkemizde her geçen gün bir öncekini aratır oldu. Bay Kriz en son şubatta ‘Her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını’ söylemişti. Hayır olmadı. Ben bunların sıkıştıkça tarih vermelerine bayılıyorum. Damat bakanda ‘mart, şubattan hatta nisanda marttan daha iyi olacak’ deyip duruyordu. Bir gece ansızın gitti bu defa kayınpederi başladı.

‘Enflasyon loto furyasına Nebati de katıldı’

Taa geçen yılın ağustos ayında enflasyonda en yükseği görecektik, ondan sonra düşmeye başlayacaktı. Olağanüstü öngörü yeteneğiyle verdiği hiçbir tarih tutmadığı gibi bu da tutmadı. Nitekim, enflasyon loto furyasına son dönemde Nebati bakan katıldı. Enflasyon hala yükseliyorken kendisi çıktı ‘Yaz aylarından itibaren düşecek’ dedi. Geldiğimiz noktadaysa vade kısa olunca yalanında çabuk ortaya çıktığına ayılmış olsalar gerek Bay Kriz ve arkadaşları artık vadeyi uzatmaya başladılar. Bu aydınlanmanın sonucunda da affını isteyeceği gün gittikçe yaklaşan Nebati bakan bu haftanın başında ‘Enflasyon aralık ayında düşecek’ dedi. Kendisi o zamana kadar paket olacağı için topu yeni gelecek olan bakana atmış oldu.

‘Konu beşli çete olunca…’

‘Sabredin’ dediler. Nebati bakan aslında, ‘Derin bir yoksullukla mı mücadele ediyorsun, o zaman sabredeceksin’ diyor. ‘Aldığın asgari ücret açlık sınırının altına mı düştü o zaman sabredeceksin’ diyor. İşte size bay kriz ve arkadaşlarının milletimizi içine soktukları duruma dahiyane çözüm sabretmek. Sabır taşı artık çatlamış milletimize sabretmeyi tavsiye eden bu üstün zekalılar mesele beşli çete ve saray oligarşisi olunca nedense bambaşka bir yaklaşım sergiliyor. Yandaşa gelince ‘Al sana bir maaş daha’ diyor. Müteahhide gelince ‘Al sana bir ihale daha’ diyor. Türkiye bay kriz ve ucube sistemini daha fazla taşıyamaz. Seçim artık bir tercih değil mecburiyettir. Onlar seçimi 2023’e bırakmak için ellerinden geleni yapacak. Türlü suni gündemlerle bizleri oyalamaya çalışacak, kendilerine göre yasa değiştirip kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışacak. Varsın kaçmaya çalışsınlar, az kaldı er ya da geç o sandık milletimizin önüne gelecek. Sandık geldiğinde milletimiz İYİ Parti diyecek. İYİ Parti iktidarında kimse sabretmek zorunda kalmayacak. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da, faiz belasını da, en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz.

‘Sömürge valisi olmayı seçti’

Milletimizi yoksullaştırarak, işçimizi köleleştirerek, gençlerimizi baskılayarak, toprağımızı kirleterek, memleketimizin varlıklarını satarak, âdeta bir sömürge valisi olmayı seçti. Ve sonuç olarak bu sömürge sisteminin kazananı, Bay Kriz, yabancı dostları ve lobiler olurken, kaybedeni ise ne yazık ki milletimiz oldu. Yabancılar, geçen sene, ülkemizden yaklaşık, 59 bin konut satın aldı. Yaşanan talep patlaması, kiraları da astronomik seviyelere çıkarttı. Bay krizin akıl dolu ekonomi politikalarının sonucunda, bugün, bir yabancı için ayda birkaç yüz dolar, çok önemli bir para değilken; milletimiz için maaşının neredeyse tamamına denk geliyor. Ve bu ihanetin sonucunda bugün, memleketimizin en güzel semtlerinde, en güzel evlerinde, artık Türk vatandaşları oturamıyor. Bugün Türk vatandaşları, bu ülkenin sahillerine gidip tatil yapamıyor. Bugün gençlerimiz, Bay krizin tavsiye ettiğinin aksine kendi ülkelerinde gezemiyor. Bütün bunları, sadece yabancı ülke vatandaşları yapıyor. Bu aziz millet, zengin ülkenin fakir halkı durumuna düşürülürken; ‘Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya’ sözü, maalesef bugün gerçek oluyor. Yazıklar olsun!

Akşener üç kere tekrarladı: Elektrik zamlarını geri alın

Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. Sakin sesle söylediğimizde duymuyor olabilirsiniz. Yüksek sesle söyledik. Elektrik zamlarını ivedilikle geri alın.

Koca bir kış Türk milletini soğuğa ve karanlığa mahkûm eden elektrik zamları, bu seferde sofralarımızın bereketini kaçıracak. Çiçeği burnunda tarım bakanı ‘Aç açıkta kimsemiz yok’ dese de hadi oradan be.

Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretleri gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler. Bu arada 2 bin 500 liraya çıkarttığınız en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar çıkarın. Kimse ayın sonunu getiremiyor. Vatandaşlarımız bu ağır koşulların altında ezilirken onları korumakla yükümlü olan devletimiz ise, devlet eşittir iktidar olduğu için ‘bay Kriz’ ve arkadaşlarının elinde aciz bırakılmış durumunda.”